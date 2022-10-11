В Киеве заявили, что получили четыре новых системы РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников поздно вечером во вторник, 11 октября, заявил, что в рамках военной помощи США Киев получил еще четыре системы ракетных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге Твиттер Резников по-английски написал: «4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Благодарю президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Лойда Остина и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии «Рамштайн 6», куда я еду завтра. Там будет больше».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»