Украинцам зимой в квартирах установят температуру 16 градусов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров в среду, 12 октября, заявил, что минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, – сообщают СМИ.

В тексте выступления Шмыгаля, опубликованном на сайте правительства Украины, говорится: «После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов».

Ранее в среду Шмыгаль посоветовал каждой украинской семье запастись теплой одеждой, фонариками, батарейками и свечами.

Киев, Иван Бабурин

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