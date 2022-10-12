На Украине с 1 ноября будут остановлены крупные промпредприятия

Директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов Александр Завгородний во время публичного обсуждения проекта решения Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в среду, 12 октября, заявил, что на предприятии принято решение остановить работу с 1 ноября, – сообщает украинский информационно-аналитический портал Укррудпром.

В ходе обсуждения изменения предельных цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке Завгородний сказал: «Электроэнергия – это основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия. Учитывая вероятный рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября. Предприятие предварительно планирует находиться в простое течение зимний период».

В свою очередь, заместитель главного энергетика Покровского горно-обогатительного комбината (ПГОК )Александр Петровец, сообщил, что также в ноябре существует большая вероятность остановки предприятия в ноябре.

«ПГОК – это градообразующее предприятие, от нашей работы зависит существование города Покровск. Мы стараемся работать в крайне сложных условиях: снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, есть проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Поэтому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию», – заявил Петровец.

Представитель «Днепразота» со своей стороны сообщил, что предприятие – единственный производитель хлора для украинских водоканалов находится в простое с самого начала войны, а дальнейший рост предельной цены на электроэнергию еще более усложнит работу.

«Из-за технологической опасности производственного цикла предприятие поддерживает минимальную хозяйственную деятельность. Однако, из-за затрат на электроэнергию «Днепразоту» придется останавливаться полностью, а возобновление работы уже будет невозможно», – заявил представитель предприятия.

Киев, Иван Бабурин

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