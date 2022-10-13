российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 10:11 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Критическая инфраструктура Киевской области вновь попала под удар – офис Зеленского

Объекты критической инфраструктуры Киевской области вновь подверглись ударам. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры», – написал чиновник в своем телеграм-канале. Он не уточнил, какие именно объекты повреждены, отметив лишь, что соответствующие службы работают «над ликвидацией и документированием последствий обстрелов».

В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о нескольких взрывах в регионе. Судя по видео, опубликованного в местных пабликах, на месте взрывов в районе Макарова начался сильный пожар.

Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 10-11 октября ВС России нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту и другие диверсии в отношении российской инфраструктуры, организованные украинскими спецслужбами. По данным украинского Минэнерго, после российских атак повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Власти сообщили о новых взрывах на территории Украины: повреждены энергообъекты

В рубриках

Киев, Конфликт на Украине,

,