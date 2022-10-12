Власти сообщили о новых взрывах на территории Украины: повреждены энергообъекты

Власти Днепропетровской и Сумской области Украины сообщили о новых ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Отмечается, что в ряде районов Сумской области нет электричества.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил, что после обстрела на энергообъекте в Каменском районе начался сильный пожар. Одна из подстанций получила серьезные повреждения.

Руководитель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в результате двух ударов повреждены объекты инфраструктуры. По его словам, из-за взрывов в Сумском и Шосткинском районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Местные жители пишут в соцсетях об ударах по подстанции.

Ранее сегодня сообщалось об объявлении воздушной тревоги в центральных и южных областях Украины.

Накануне в Минэнерго Украины заявили, что в результате российских ракетных ударов 10-11 октября поражено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Москва, Наталья Петрова

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