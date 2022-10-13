Российские военные отбили атаки ВСУ на трех направлениях: у противника большие потери

Вооруженные силы России отразили новые попытки наступления украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщило Минобороны РФ в четверг, 13 октября.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на Купянском направлении ВСУ силами двух ротных тактических групп безуспешно пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области и были разбиты. «Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники», – сказал он.

Также, как отметил Конашенков, отражены попытки атак украинских войск на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил», – рассказал представитель Минобороны, добавив, что уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и два пикапа.

По информации Минобороны, на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступление в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. «Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей», – рассказал Конашенков.

Кроме того, российские силы уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Также сообщается, что за сутки ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164 районах.

ВКС России и ПВО сбито два украинских самолета – МиГ-29 в Днепропетровской области и Су-27 в Полтавской области, добавил Конашенков. Также уничтожены 12 беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Кроме того, российские военные перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и украинских «Ольха» в ЛНР и Херсонской области. В ДНР и Новой Каховке Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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