Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей стране

Во всех регионах Украины вновь объявлена воздушная тревога. Как сообщают украинские СМИ, ракетный удар наносится по нескольким регионам из района Черного моря.

В частности, сообщается о взрывах в Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Во Львовской области поражен один из военных объектов. Как отметил губернатор Максим Козицкий, это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет.

Стоит отметить, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ сообщил, что страна имеет лишь 10% систем противовоздушной обороны от общей потребности.

Как отмечалось ранее, на Украине в результате массированных ударов российской армии повреждены порядка 50% генерирующих мощностей энергетической инфраструктуры. Согласно данным, которые представил спикер Госдумы Вячеслав Володин, удары были нанесены по более 70 объектам.

Киев, Светлана Антонова

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