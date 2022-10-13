Польша передала Киеву полторы сотни терминалов связи Starlink

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 13 октября, заявил, что правительство Польши передало Украине 150 терминалов спутниковой связи Starlink, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Федоров написал: «150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь... Кстати, эти Starlink Украине передало польское правительство».

Киев, Иван Бабурин

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