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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 19:15 мск

Новости Конфликт на Украине

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Польша передала Киеву полторы сотни терминалов связи Starlink

Фото: FreePik

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 13 октября, заявил, что правительство Польши передало Украине 150 терминалов спутниковой связи Starlink, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Федоров написал: «150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь... Кстати, эти Starlink Украине передало польское правительство».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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