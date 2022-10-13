Зеленский считает, что Международному Красному Кресту не хватает «добросовестности»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 13 октября, заявил, что Международному Красному Кресту, по его мнению, не хватает добросовестности и лидерства, – сообщают СМИ.

Призывая миссию Красного креста активизировать действия для посещения, находящихся в СИЗО Еленовка в Донбассе пленных украинских неонацистов, Зеленский заявил: «По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест. Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательство, прежде всего нравственного характера. Мандат Красного Креста должен выполняться».

«Есть Оленевка. Фактически концлагерь, в котором содержатся пленники. Нужен доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому», – заявил украинский президент.

Киев, Иван Бабурин

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