В киевском руководстве ищут способ, чтобы SpaceX возобновила работу систем связи Starlink

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 14 октября, заявил, что найдет решение, чтобы система спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX продолжила работу, – сообщат СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Американский предприниматель Илон Маск, обеспечив спутниковым интернетом, помог Украине выстоять в наиболее критические моменты войны. Нравится это кому-то или нет. Бизнес имеет право на свои стратегии, однако Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров (SpaceX с Пентагоном, – прим. ред.) компания обеспечит стабильную связь».

Напомним, что ранее сегодня Илон Маск заявил, что его компания SpaceX больше не будет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Киев, Иван Бабурин

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