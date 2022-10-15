Россия впервые применила на Украине «Пенициллины»

ВС России применили на Украине новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин».

Системы показали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы, а также с применяемыми украинскими силами артиллерийскими системами стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что в боевых условиях апробированы несколько комплексов 1Б76 «Пенициллин».

Комплекс обнаруживает ствольную и реактивную артиллерию противника, а также зенитные и тактические ракеты путем фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов. «Пенициллин» не использует в своей работе радиоволны, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление.

Комплекс распознает любые артиллерийские системы на расстоянии до 38 км.

Москва, Наталья Петрова

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