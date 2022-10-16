Удары по энергообъектам Украины и отбитые атаки: новая сводка Минобороны РФ по спецоперации

Минобороны России сегодня, 16 октября, сообщило, что ВС РФ в течение суток продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Как отметил представитель ведомства Игорь Конашенков, новые удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметил он.

Кроме того, в Минобороны сообщили о срыве попыток ВСУ атаковать на Купянском, Краснолиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях.

«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», – рассказал Конашенков, отметив, что уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

«В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777», – добавил он. Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная украинскими военными переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

Также сообщается, что на Краснолиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. По словам Конашенкова, в районе Торского лесничества разбит украинский штурмовой отряд, выдвигавшийся в направлении Кировска в ДНР, потери составили более 20 военных.

На Криворожском направлении ВС РФ пресекли попытку прорыва обороны в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. «В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику», – сказал представитель Минобороны. По его словам, уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На Андреевском и Николаевском направлениях российские войска отбили атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. «Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – сообщил Конашенков.

Также ударами российских биспилотников уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении, как сообщили в Минобороны РФ, уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронемашин, восемь единиц специальной автотехники и два орудия полевой артиллерии.

По словам Конашенкова, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка в ДНР российские военные продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР. Потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих, также уничтожены один танк и три БМП.

За сутки ВС РФ поразили три пункта управления украинскими силами в ДНР и Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 141 районе, сообщило Минобороны.

Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово (ДНР), а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.

Москва, Наталья Петрова

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