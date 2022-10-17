Премьер Украины: удары дронов и ракет повредили энергообъекты Киева и еще двух областей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что энергетическая инфраструктура подверглась атакам в Киеве, а также в Сумской и Днепропетровской областях.

В понедельник утром зафиксировано пять ударов дронами-камикадзе в столице Украины, повреждены энергетические объекты, написал премьер в своем Telegram. Также нанесены удары «по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине», – добавил он.

В результате, по его словам, без электроснабжения остались сотни населенных пунктов. Шмыгаль добавил, что все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Премьер призвал жителей страны к экономному потреблению электроэнергии, особенно в пиковые часы, «для стабилизации энергосистемы».

Ранее сегодня мэр города Виталий Кличко сообщил о четырех взрывах в центре Киева. Отмечалось, что украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе. По данным СМИ, под удар попало здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Очевидцы сообщали о пожаре в офисе энергокомпании.

Киев, Наталья Петрова

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