Вооруженные Силы России продолжают обстрел объектов военного управления и систем энергетики Украины высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В Министерстве обороны РФ сообщили о потерях украинской армии в ходе боев в зоне спецоперации за последние сутки.

Так на Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

На Лисичанском направлении военнослужащие ВСУ попытались наступать у пункта Стряповка в ДНР. «Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Херсонской области украинские военные попытались прорвать оборону, но безуспешно. Противник потерял более 100 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Тем временем, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов, хранилище топлива и ремонтная база вооружения и техники ВСУ.

Системы ПВО сбили девять беспилотников, 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также перехватили две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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