В Великобритании издали «Послание из Украины» с речами Зеленского

Британское издательство Hutchinson Heinemann издала книгу-сборник с речами президента Украины Владимира Зеленского «Послание из Украины», – сообщает в понедельник, 17 октября, журнал The Bookseller.

Как сообщает журнал, вступление к сборнику своих речей написал сам Владимир Зеленский, в котором «он размышляет о том, что узнал о себе и Украинском государстве после полномасштабного российского вторжения». Автором предисловия стал редактор английского журнала The Economist Аркадий Островский.

«Презентация книги в твердом переплете состоится 24 ноября. Кроме бумажного варианта планируется выпуск сборника в аудио и электронном формате», – пишет The Bookseller.

В Hutchinson Heinemann сообщили, что в книгу вошли 16 речей, которые Зеленский отобрал лично и которые освещают его «политический путь и путь Украины с 2019 года».

«Послание из Украины» рассказывает историю Украины словами ее президента. Это история народа, возглавляющего мир в борьбе за демократию…», – говорится в пресс-релизе издательства.

Стоимость сборника составит не менее 60 пенсов (4 169,4 руб. по курсу) за печатный экземпляр. Все доходы от книги, проданной в Великобритании, глава украинцев обещает направить в фонд благотворительной платформы United24, которую запустил лично в качестве площадки для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Лондон, Иван Бабурин

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