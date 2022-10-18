«Ситуация с энергетикой критическая»: в Киеве заявили о разрушении 30% электростанций в стране

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что за последние 8 дней на территории страны в результате российских ударов разрушено 30% электростанций. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, в свою очередь, призвал украинцев готовиться к отключениям электричества, воды и тепла.

«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Пространства для переговоров с Путиным не осталось», – написал Зеленский в своих соцсетях.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко назвал ситуацию после российских ударов по энергообъектам страны критической. Он заявил, что следует готовиться к отключениям света, воды и тепла, сообщает издание «Страна.ua».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого, – сказал Тимошенко в ходе телемарафона. – Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения».

Надо отметить, что массированный удар по украинским объектам энергетики, военного управления и связи был нанесен ВС РФ 10 октября после подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. Власти страны расценили взрыв как теракт, за которым стоит военная разведка Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности на прошлой неделе предупредил украинские власти, что при продолжении Киевом терактов на территории России ответы будут жесткими.

Утром 18 октября на Украине вновь объявили воздушную тревогу. Власти Киева, Днепра, Житомира, Харькова и Кривого Рога сообщили о взрывах. В украинской столице, по последним данным, в результате ракетного обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры. Один из них – ТЭЦ-6 в Деснянском районе. Без света и воды остались районы в левобережье Киева. Мэр города Виталий Кличко призвал жителей максимально экономить электроэнергию и воду.

Киев, Наталья Петрова

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