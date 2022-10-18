Новые удары по энергообъектам Украины: Киев и еще два областных центра – частично или полностью обесточены

Власти украинских регионов сообщили о новых российских ударах по энергетической инфраструктуре страны, нанесенных утром во вторник, 18 октября. Ряд областных центров полностью или частично остались без света и воды. В их числе Киев, Днепр, Житомир. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстреле объекта критической инфраструктуры Деснянском районе. По данным СМИ, пострадала ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоснабжением Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Подольского и Оболонского районов украинской столицы.

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве. «Предварительно, три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города», – отметил он. Тимошенко предупредил, что в связи с обстрелами в ряде районов Киева может отсутствовать электро- и водоснабжение. Позже поступили сообщения, что ряд районов города обесточены. В ДТЭК подтвердили отключение света на левом берегу Киева, передает «Страна.ua». В компании предупредили о возможных перебоях с электричеством в других районах города.

Тимошенко также заявил о двух попаданиях в крупный объект энергетической инфраструктуры в городе Днепре. «Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения», – написал он в соцсетях. На энергообъекте вспыхнул сильный пожар. Власти не уточняют, какой объект пострадал. По данным СМИ и телеграм-каналов, горит Приднепровская ТЭЦ. Власти Днепра заявили, что некоторые районы остались без света и водоснабжения.

В Житомире в результате двух ударов по энергообъектам нет света и воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов. По его словам, под обстрел попал район промышленного предприятия. В городе на некоторое время останавливали метро.

В Запорожье, по заявлению властей, дрон-камикадже попал в объект инфраструктуры, который загорелся, а ракета – в складское помещение.

Также сообщается о нескольких взрывах в городе Кривой Рог. Об их последствиях информации пока не поступало.

Москва, Наталья Петрова

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