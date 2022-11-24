Без света в Киеве все еще остаются 70% жителей – Кличко

Без электричества на утро четверга остается 70% Киева. Водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы», – написал Кличко в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что водоснабжение уже возобновлено на левом берегу города, на правом ожидается в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов 23 ноября подача воды была приостановлена во всем Киеве. Практическая вся украинская столица осталась без света.

Министерство энергетики Украины накануне сообщило, что в результате ракетных ударов обесточены все атомные, большинство тепло и гидроэлектростанций, что привело к отключению электроэнергии для большинства украинских потребителей. Утро в четверг, 24 ноября, Минэнерго заявило, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в результате обстрелов без электроснабжения, по состоянию на вчерашний вечер, остались 11 областей страны. В ночь на 24 ноября, по его словам, свет начали постепенно возвращать.

Киев, Наталья Петрова

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