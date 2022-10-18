Армия России овладела Горобьевкой в Харьковской области и отбила атаку ВСУ в Херсонской области

Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе СВО сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с иностранным оружием и боеприпасами. По этим целям российские военные отработали оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Все назначенные объекты поражены», – заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны также сообщили о наступлении российской армии на Купянском направлении. В результате под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Горобьевка Харьковской области. Значительное поражение было нанесено подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, отметили в ведомстве.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российская армия отразила атаку ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. «Противник отброшен на исходные позиции», – сказал он, отметив, что украинские потери на этом направлении составили более 60 военнослужащих, один танк, три боевые бронемашины и два пикапа.

Также сообщается, что ВС РФ сорваны попытка прорыва российской обороны в Херсонской области и попытка наступления ВСУ на Краснолиманском направлении. В районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка в ЛНР, Карповка и Ивановка в ДНР российские войска ударили по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, не дав противнику переправиться через реку Жеребец. «Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами», – сообщил Конашенков.

Кроме того, российские военные отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Огнем российской артиллерии украинские подразделения были отброшены на исходные рубежи. «За сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронемашин и 21 автомобиль», – рассказал представитель Минобороны.

Также, по словам Конашенкова, в городе Запорожье уничтожены цеха по ремонту радиолокационных станций на оборонном заводе «Искра» и пункт управления объединенной группировки ВСУ «Днепр».

В Одесской области в районе населенного пункта Палиевка ВС РФ разбили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины. В ДНР российские военные уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300, а в три РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, три склада боеприпасов были уничтожены Николаевской и Харьковской областях, а также в Красном Лимане (ДНР).

Силы российской ПВО за сутки сбили 10 украинских дронов в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотника, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронемашин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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