Жителей украинского Николаева призвали запастись питьевой водой

Мэр украинского южного города Николаев Александр Сенкевич в среду, 19 октября, выступил с призывом к горожанам сделать запасы питьевой водой на неделю, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении Сенкевич сказал: «Впереди неизвестно что быть, в т.ч. и отключение электроэнергии, а также других систем, использующих электроэнергию. Это касается и воды. Напоминаю вам, имейте недельный запас питьевой воды, а также еды на случай отключения электроэнергии, чтобы вы были готовы ко всему».

Киев, Иван Бабурин

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