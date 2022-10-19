Украинцев призвали к жесткой экономии электроэнергии по всей стране

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в среду, 19 октября, призвал всех украинцев ограничить потребление электроэнергии с 7 утра до 23 вечера в четверг, 20 октября, – сообщают украинские СМИ.

В эфире общенационального телемарафона Тимошенко сказал: «Только что провели совещание с Минэнерго и всеми главами военных администраций. У нас завтра будет очень тяжелый день. Я обращаюсь ко всем украинцам: завтра необходимо и мы очень просим – с 7.00 по 23.00 минимизировать использование электроэнергии. Это касается каждой области».

«Ограничения на использование электроэнергии, в первую очередь, касаются предприятий и заводов. Кроме того, завтра будет минимизировано освещение на улицах», – заявил замглавы Офиса украинского президента.

Киев, Иван Бабурин

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