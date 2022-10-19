Зеленский призвал украинцев не пользоваться электроприборами

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении в среду, 19 октября, призвал украинцев «не включать излишнюю электротехнику», – сообщают украинские СМИ..

В видеоролике, размещенном у себя в телеграм-канале, глава украинцев говорит: «Ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным. Тогда и графики стабилизационных отключений будут короче»

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены. Сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время и наши с вами совместные усилия. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества», – сказал Зеленский.

Кроме того, в своем видеоролике он руководитель Украины сообщил о встречах с еврокомиссаром по кризисным ситуациям и главой МИД Греции, о телефонном разговоре с президентом Турции, а также о том, что завтра него в планах участие в саммите ЕС.

Киев, Иван Бабурин

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