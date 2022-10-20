В Киеве шокированы заявлениями республиканцев о резком сокращении помощи Украине

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские официальные лица находятся в шоке от предупреждения республиканцев в американском конгрессе, что они резко сократят финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона в случае победы на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс.

«Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти (лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти – прим. ред.). Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – заявил Арахамия газете Financial Times (цитата по «Коммерсанту»). «Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии Маккарти», – признался он.

Ранее Кевин Маккарти заявил, что США радикально сократят помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс в начале ноября.

«Я думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать чеки Украине. Они просто не будут этого делать», – сказал политик.

Похожей позиции придерживается член Палаты представителей от Северной Дакоты, республиканец Келли Армстронг. По его словам, из-за перемен в настроениях американских избирателей Вашингтон может перестать оказывать военную помощь Киеву в прежнем объеме. «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги… Если вы живете в приграничном регионе, наводненном мигрантами и фентанилом, Украина – это самое последнее, о чем вы думаете», – приводит словам конгрессмена портал Axios.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно последним опросам, большинство граждан США считают необходимым продолжать помогать Украине, но среди республиканцев значительное число избирателей убеждены, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку Киева.

Киев, Наталья Петрова

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