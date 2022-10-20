Зеленский ввел санкции против более чем двух тысяч россиян: политиков, артистов, музыкантов и бизнесменов

В указ Зеленского об ограничительных мерах, опубликованный на сайте президента Украины внесены следующие персоны: двоюродный брат президента России Игорь Путин, жена и дочь министра иностранных дел России Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев, жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева, а также жена президента Белоруссии Галина Лукашенко.

Государственные служащие, чиновники и бизнесмены: глава ЦИК РФ Элла Памфилова, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента России Максим Орешкин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, экс-гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа.

Представители властей новых регионов России: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов и другие.

Главы регионов РФ: Андрей Воробьев (Московская область), Радий Хабиров (Башкирия), Владимир Уйба (Коми), Айсен Николаев (Якутия) и другие.

Руководители и представители российского медиа сообщества: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Наиля Аскер-Заде, Антон Красовский, телеведущие Ольга Скабеева, Сергей Брилев, Тина Канделаки, а также глава совета директоров «Национальной Медиа Группы», олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Деятели российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юлия Чичерина, Лев Лещенко, Вика Цыганова, Гарик Харламов, Регина Тодоренко, Ани Лорак, Таисия Повалий, Ольга Бузова, Николай Басков, Стас Михайлов и Тимати (Тимур Юнусов).

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