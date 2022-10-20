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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 05:59 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киев выступил против переговоров «ради человечества и мира»

Ермак. Фото: администрация Зеленского

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал колонку в Washington Post, где подверг критике тех, кто выступает за переговоры с Россией с миротворческих позиций и что конфликт нужно заканчивать дипломатическим путем.

В своей колонке в американском издании Ермак, в частности, пишет: «Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины. Не ради справедливости».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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