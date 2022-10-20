Киев выступил против переговоров «ради человечества и мира»

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал колонку в Washington Post, где подверг критике тех, кто выступает за переговоры с Россией с миротворческих позиций и что конфликт нужно заканчивать дипломатическим путем.

В своей колонке в американском издании Ермак, в частности, пишет: «Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины. Не ради справедливости».

Киев, Иван Бабурин

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