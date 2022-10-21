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Пятница, 21 октября 2022, 16:02 мск

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Есть позитивные сигналы: Эрдоган продолжает верить в мирные переговоры по Украине

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также признался, что не теряет надежд организовать встречу президентов двух стран, и верит в мирные переговоры по Украине.

«Я увидел, что господин Путин сейчас намного мягче и более открыт к переговорам (с Украиной – прим. ред.), чем в прошлом. Мы увидим, к чему может привести телефонная дипломатия, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», – заявил Эрдоган журналистам.

Он также отметил, что по итогам вчерашнего телефонного разговора с Зеленским он почувствовал у президента Украины намерение преодолеть украинский кризис. «Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир», – сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции добавил, что не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. «Мы надеемся, что, собрав вместе обоих президентов, мы продолжим путь к миру», – сказал Эрдоган. По словам турецкого лидера, он верит, что «в мире проигравших не будет».

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, если нынешнее руководство Украины «созреет» для этого. «Наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован», – добавил он. В то же время Путин заявил, что украинские власти «приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры». «О чем же можно здесь говорить?», – отметил глава российского государства.

В свою очередь, Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Анкара, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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