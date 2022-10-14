Путин прокомментировал перспективы уничтожения Украины

Задачи уничтожить Украину как государство не стоит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Астане. По его словам, Москва открыта для переговоров, если Киев «созреет».

«Будет ли существовать Украина? Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины, нет, конечно», – сказал Путин (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, сможет ли Украина существовать как государство.

Глава государства подчеркнул, что решение о начале специальной военной операции на Украине было правильным и своевременным. «Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», – пояснил Путин.

Комментируя перспективы переговоров с Киевом, президент РФ отметил, что Москва готова к диалогу, если нынешнее руководство Украины «созреет» для этого. «Если они (киевские власти) созреют до этого (переговоров) – пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован», – уточнил он.

«Мы же знаем и позицию Киева: они все время говорили о том, что они хотят переговоров и, вроде как, просили об этом – а теперь приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же можно здесь говорить?», – отметил глава российского государства.

«Мы всегда говорили, что открыты. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Всё, как только войска от Киева отошли, и желание вести переговоры киевских властей тут же пропало, вот и всё», – пояснил Путин.

Астана, Светлана Антонова

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