Российские силы уничтожили более 180 боевиков ВСУ за сутки

Российские войска уничтожили порядка 185 украинских военных за сутки. Всего разбита живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Так, на Красно-Лиманском направлении опять провалилась попытка ВСУ переправиться через реку Жеребец. Российская артиллерия отбросила до двух мотопехотных рот, уничтожив порядка 25 украинских военных, две боевые машины пехоты и два пикапа.

ВС РФ сорвали две попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении к поселениям Давыдов Брод и Сухой Ставок. Ночью киевский режим заслал около 20 диверсионно-разведывательных групп, пробиравшихся в тыловые районы.

«Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Запорожском направлении ВСУ лишились 40 боевиков, двух танков, трех бронемашин и пяти в районе Времевского выступа. Все атаки мелких групп отбиты, а выжившие военные ВСУ отброшены на прежние позиции. Также поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации.

За сутки разбит ангар с военной техникой иностранного производства под Новой Каменкой, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники. Поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников, 33 снаряда американской РСЗО HIMARS, две противорадиолокационных ракеты HARM.

Москва, Наталья Рязанова

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