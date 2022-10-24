Израиль предоставил Киеву разведданные для борьбы с беспилотниками

Израиль передал Украине разведданные, необходимые для борьбы с «иранскими беспилотниками», сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника в Киеве. Украина и ее союзники на Западе обвиняют Москву в использовании иранских дронов в СВО, однако Россия отрицает приобретение иранских беспилотников и их применение.

Как заявил газете советник украинского министра обороны Юрий Сак, Израиль, отказываясь предоставить военную помощь Киеву, лишает себя возможности отработать тактику борьбы с угрозами на собственной территории. Он полагает, что Иран в будущем может использовать дроны против Израиля.

На прошлой неделе Израиль отказался поставлять ПВО и другие вооружения Украине. Такое заявление сделал глава минобороны еврейского государства Бени Ганц. Несмотря на отказ, Киев направил официальный запрос Израилю на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе, новейших лазерных систем Iron Beam.

Москва, Наталья Петрова

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