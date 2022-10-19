Израиль отказал Украине в поставках оружия

Израиль официально отказался поставлять ПВО и другие вооружения Украине.

«Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по целому ряду оперативных соображений», – заявил в среду глава минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами стран – членов Евросоюза.

По словам министра, Израиль не будет поставлять Украине вооружения «по ряду оперативных соображений» (цитата по ТАСС). В то же время Ганц заявил, что его страна продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев направит в течение дня «официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО». Израильские СМИ, в свою очередь, сообщили, что премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 20 октября, ответит на запрос Киева о поставках систем ПВО после телефонного разговора с Кулебой.

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен оказать Украине все виды поддержки – на том же уровне, что Великобритания и США. Так он прокомментировал слухи о том, что Иран якобы предоставит России баллистические ракеты.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что поставки Израилем вооружений Украине разрушит российско-израильские отношения.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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