«Очень опрометчивый шаг»: Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Израилем вооружений Украине разрушит российско-израильские отношения .

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что поставлять оружие киевским неонацистам, «тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

Накануне министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен оказать Украине все виды поддержки – на том же уровне, что Великобритания и США. Так он прокомментировал слухи о том, что Иран якобы предоставит России баллистические ракеты.

Ранее главный раввин Украины Асман Моше Реувен заявил, что Израиль не поставляет оружие Киеву, так как боится реакции России, чьи войска находятся в Сирии.

Москва, Наталья Петрова

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