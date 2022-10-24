«Нафтогаз» Украины: Страну ждет худшая в истории зима

Глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет худшей в истории Украины, – сообщает в понедельник, 24 октября, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

В интервью немецкой газете Витренко сказал: «Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%. Украина нуждается в помощи партнеров, так как около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены».

«Мы не можем платить за импортируемый газ. Мы сами добываем 12,5 млрд. кубометров газа в год, в наших хранилищах находится 14,2 млрд кубометров природного газа, но для производства электроэнергии нам нужно еще около 3 млрд. кубометров из-за рубежа. Это около €5 млрд. Мы не можем себе позволить их по нынешним ценам», – заявил глава украинской нефтегазовой компании.

Киев, Иван Бабурин

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