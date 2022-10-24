На Украине спрос на «печки-буржуйки» вырос более чем на 75%

Директор по маркетингу украинского онлайн-магазина электроники и бытовой техники Rozetka Евгения Образка в понедельник, 24 октября, заявила, что за последние две недели наблюдается рос спроса на «пеки-буржуйки» на 76%, – сообщают украинские СМИ.

В частности, Образка сказала следующее: «Мы наблюдаем резкое увеличение спроса на товары, необходимые в случае энергетического кризиса. Украинцы уже готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества. Об этом свидетельствует рост спроса на буржуйки на 76% по сравнению с предыдущими месяцами».

«В четыре раза вырос спрос и на «павербанки», втрое – на свечи и газовые горелки. Кроме того, украинцы стали в 2,5 раза чаще покупать электрогенераторы и фонари, вдвое чаще – зарядные устройства и газовые баллоны», – сообщила директор украинского интернет-магазина.

Киев, Иван Бабурин

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