ВКС России сбили украинский МиГ-29

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила военный самолет МиГ-29 воздушных сил Украины недалеко от Калуги в Николаевской области. За сутки уничтожены 13 украинских беспилотников, следует из данных Минобороны РФ.

Средствами ПВО также сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч», три американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

За минувшие сутки киевский режим предпринял несколько попыток пойти в наступление, но атаки были отбиты. ВСУ лишились порядка 280 человек, поражена украинская живая сила и военная техника в 182 районах. На Купянском направлении уничтожены более 30 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа. ВСУ пытались продвигаться к Куземовке, но был отброшен на исходные позиции.

На Красно-Лиманском направлении российские силы ликвидировали более 120 боевиков, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер. На Николаево-Криворожском направлении – около 130 украинских военных, три танка, девять боевых бронемашин, 11 автомобилей.

«Противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении Ищенки и Брускинского Херсонской области. Все атаки отражены», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также за сутки разбиты четыре пункта управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Поражены стоянка вертолетов под Александровкой в Донецкой Народной Республике, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ около Угледара в ДНР и Зеленого Гая в Николаевской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»