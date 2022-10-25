Украина предложила G7 и ЕС создать «информационный Рамштайн»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко на встрече послов стран Большой семерки (G7) с представителями украинских медиагрупп во вторник, 25 октября, предложил создать аналог военной базы НАТО «Рамштайн» в информационном пространстве, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Ткаченко обратился к послам G7 и Еврокомиссии с предложением «сформировать общую повестку с целью информационной борьбы с Россией, и для этого создать «информационный Рамштайн».

«Информационный Рамштайн» будет транслировать общую повестку Украины, Еврокомиссии и стран G7», – заявил министр культуры Украины.

«Рамштайн» – военная база НАТО в Германии, где создана контактная группа Североатлантического альянса для координации действий блока в поддержку Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»