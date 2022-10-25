Вслед за Лиз Трасс Зеленский пригласил в Киев Риши Сунака

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении во вторник, 25 октября, рассказал, что поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и пригласил его в Киев, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский говорит: «Верю, что партнерство между нашими странами и традиционное лидерство Великобритании в защите демократии и свободы в дальнейшем будут усиливаться. Украина и Британия достигли самых лучших отношений на это время, но имеем потенциал, для того, чтобы дать больше пользы нашему обществу Пригласил Сунака посетить Украину».

Со своей стороны новый британский премьер выразил надежду, что сможет скоро лично встретиться с Зеленским.

В своем микроблоге в Twitter Сунак написал: «Было большой честью провести в этот вечер разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании. Мы всегда будем с Украиной».

Следует отметить, что предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не успела нанести визит в Киев, несмотря на приглашение Зеленского, так как была отправлена в отставку после 44 дней работы. Другой глава правительства Соединенного королевства, Борис Джонсон, посещал Киев неоднократно, но так же, как и Трасс был вынужден покинуть свой пост раньше положенного срока из-за объявленного импичмента.

Киев, Иван Бабурин

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