Готовят удар: ВСУ проводят перегруппировку крупных сил на Запорожском направлении – власти региона

На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских подразделений. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он предположил, что ВСУ готовят удар по населенным пунктам Васильевка и Пологи.

«Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, [ВСУ], перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление в район Орехова и в район Гуляйполя, с перспективой удара по Васильевке, Пологам непосредственно», – сказал Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, «эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день».

В настоящее время на линии соприкосновения в Запорожье «происходит позиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли», – добавил он.

Накануне Рогов не исключил, что Запорожское направление может стать для украинских военных приоритетным для осуществления попыток наступления.

До этого он заявлял, что ВСУ усилили подготовку к наступлению на Запорожском направлении: к линии фронта стягивают все больше как военной техники, так и подразделений ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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