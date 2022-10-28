Армия России уничтожила более 400 военных ВСУ за сутки

Вооруженные Силы РФ за сутки уничтожили более 400 украинских военнослужащих, продолжающих попытки перейти в наступление. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишилась более 180 человек и восьми боевых бронемашин. Российская авиация и артиллерия остановили движение резерва украинских войск и диверсионных групп у линии боевого соприкосновения.

На Купянском направлении российские силы уничтожили более 150 украинских военных, танк, пять БМП и четыре бронетранспортера, когда ВСУ пытались продвинуться в сторону Берестового. На Красно-Лиманском направлении киевский режим бросил силы к Червонопоповке. Но лишился более 50 боевиков, двух танков, трех бронемашин и остановился, следует из данных Минобороны РФ.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток артиллерия и армейская авиация наносили удары по выдвигавшимся резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Всего было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении бои велись под Времевкой, откуда ВС РФ отбросили противника. Более 30 военных ВСУ, танк и две боевые бронемашины ликвидированы. Всего российские силы поразили живую силу и военную технику ВСУ в 167 районах.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Новой Каменки в Херсонской области. В том же регионе перехвачены три беспилотника. А также сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и «Ураган» недалеко от Новой Каховки и Токаревки в Херсонской области, Покровского в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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