Российские истребители сбили МиГ-29 воздушных сил Украины в небе около Пришиба в Николаевской области. Также за сутки уничтожены 14 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ.

В то же время российские БПЛА ликвидировали самоходную установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и две американских гаубицы М777 около Высокополья и Новогригоровки Херсонской области. Под Староверовкой в Харьковской области ракетный удар разбил две установки американской РСЗО HIMARS, переданные ВСУ. Киевский режим лишился также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 189 районах. На Купянском направлении уничтожено более 70 боевиков ВСУ и подразделения иностранных наемников. Бои шли под Тимковкой, Ивановкой, Табаевкой и Крахмальным и стоили киевскому режиму танка, двух БМП, двух бронетранспортеров и десятка автомобилей. Еще 43 украинских боевика, четыре танка, 15 автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены ракетным ударом под Староверовкой.

На Красно-Лиманском направлении российские силы не дали ВСУ пробиться к Червонопоповке в ЛНР и ликвидировали более 70 военных, четыре танка, две боевые бронемашины и три пикапа. На Николаево-Криворожском направлении Армия России отразила пять атак в сторону Мылового, Суханово, Пятихаток, Ищенки, Брускинского и Садков. ВСУ лишились 60 человек, 17 бронемашин, 12 автомобилей.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, Херсонской области. В районах Новоалександровки Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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