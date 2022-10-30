ВС РФ сбили три украинских вертолета и штурмовик Су-25

Российские силы сбили три вертолета Ми-8 воздушных сил Украины: около Кировска и Константиновки в Донецкой Народной Республике, а также в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области. В небе рядом с Никольским в ДНР уничтожен украинский штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО также ликвидировали 10 украинских беспилотников, 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, один реактивный снаряд «Ольха», перехватили шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

За сутки поражена живая сила и военная техника в 189 районах, отбиты попытки наступления на трех направления. На Купянском российские силы отбили семь атак, лишив ВСУ 250 военных, танка, шести боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров. На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился 50 военных, танка, двух БМП и бронетранспортера.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ трижды пытались прорваться к Пятихаткам, Червоному Яру, Ищенке, но были отброшены на исходные рубежи. ВС РФ поразили 180 боевиков, 11 боевых бронемашин, 21 автомобиль и 13 районов сосредоточения резервов противника.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск прошли три километра в глубину обороны противника. Они разбили силы ВСУ под Новомихайловкой и Владимировкой, вышли к южным окраинам Павловки в ДНР. Более 100 украинских военных уничтожены, шесть сдались в плен, один танк разбит, еще один захвачен.

За сутки российские силы разбили узел связи ВСУ около Беляевки Херсонской области, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и нанесли удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ под Очаковым. Поражены 68 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, артиллерийская батарея американских гаубиц М777, две пусковые установки РСЗО HIMARS, пусковая установка германской РСЗО MARS-2.

Также уничтожен склад боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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