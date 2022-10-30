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Конфликт на Украине

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Воскресенье, 30 октября 2022, 17:37 мск

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Минобороны РФ: ВСУ трижды за сутки обстреляли Энергодар

Фото: сайт Запорожской АЭС

В течение суток киевский режим трижды обстрелял Энергодар и территории, прилегающие к Запорожской АЭС. Также ВСУ отправили диверсионно-разведывательную группу для проникновения в город, но оно не удалось, рассказали в Минобороны РФ.

По данным министерства, артиллерийские обстрелы велись из района Новокиевки в Днепропетровской области.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Всего было выпущено 10 снарядов. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», – говорится в сообщении.

Российские силы помешали диверсионно-разведывательной группе ВСУ высадиться в окрестностях Энергодара. Во время борьбы уничтожен украинский быстроходный катер.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», – отметили в МО РФ.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС. Потери украинских сил составили более 90 военных убитыми, разбиты 14 лодок.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Запорожье, Киев, Конфликт на Украине, Донбасс vs Киев,