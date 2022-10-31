Украинские спецслужбы провели обыски в двух епархиях Украинской православной церкви (УПЦ)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 31 октября, провели обыски у руководства и представителей Кировоградской и Александрийской епархиях Украинской православной церкви московского патриархата, – сообщают украинские СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу СБУ издание Интерфакс-Украина сообщает, что обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также «по местам обитания фигурантов».

По данным украинской спецслужбы, «отдельные представители этой организации причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни», – сообщили в СБУ.

В спецслужбе Украины также сообщили, что «среди прочего обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским кириллом (орфография сохранена, – прим. ред.) и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины».

«В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма», – заявили в Службе безопасности Украины.

Киев, Иван Бабурин

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