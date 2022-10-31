Экс-президент Украины попросил у США, ЕС и НАТО запчасти для электроэнергетики

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 31 октября, обратился с просьбой к западным союзникам предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, – сообщает хорватский телеканал N1.

В эфире телеканала Порошенко сказал: «К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушено. Украина сейчас рассчитывает на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО».

«Самой срочной должна быть помощь с противоракетной и противовоздушной обороной, и это может помочь закрыть небо. А второй пункт – это критические объекты, я подразумеваю генераторы, трансформаторы для энергетической инфраструктуры. Нам нужны запчасти, которые помогут нам бороться с энергетическим шантажом Путина», – заявил экс-руководитель Украины

«Ни одна страна не выживает в Европе в таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов гораздо важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом.Спасибо за «Рамштайн» и поставки оружия, но сегодня нам также нужен энергетический «Рамштайн», – подчеркнул Порошенко в эфире хорватского телеканала.

Загреб, Иван Бабурин

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