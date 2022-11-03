ВС РФ отбили пять атак ВСУ на Херсонщине и наступление наемников в ЛНР

Российские военные отразили атаки иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ отбили пять атак украинских войск в Херсонской области, а также попытки наступления ВСУ на Краснолиманском и южно-донецком направлениях. Общие потери украинских сил составили более 500 человек убитыми, уничтожены более 50 танков, бронемашин и другой военной техники.

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, на Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников безуспешно пытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. За сутки ВС РФ уничтожили на этом направлении более 130 боевиков, три танка, две боевые бронемашины и два бронеавтомобиля «Хамви».

В Херсонской области российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка. «В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», – рассказал Конашенков.

На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась наступать тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР, но была отброшена на исходные позиции.

Кроме того, российские войска поразили резервы ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск в ДНР. Потери украинских сил составили более 200 военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронеашин и восемь автомобилей.

Так сообщается, что украинские войска безуспешно пытались остановить наступление российских войск на южно-донецком направлении путем контратак в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь в ДНР. Боевая авиация и артиллерия ВС РФ пресекла все попытки ВСУ ударить по российским позициям. По словам Конашенкова, «контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики». Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, добавил он.

Помимо этого, российская боевая авиация сбила вертолет Ми-8 ВС Украины в Херсонской области. Средствами ПВО за сутки сбиты восемь украинских беспилотников в Херсонской области, ЛНР, ДНР и в Харьковской области.

Также, по сообщению Минобороны, российские войска поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка в ДНР. В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, а в ДНР – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Всего с начала проведения СВО российские войска, по данным Минобороны, уничтожили 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 дрона, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронемашин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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