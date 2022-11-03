Зеленский не поедет на саммит G20, если там будет Путин

Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 3 ноября, заявил, что не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии на Бали, если там будет присутствовать Владимир Путин, – сообщает украинское агентство УНИАН.

Сообщается, что Зеленский сказал следующее: «Украина готовится к предстоящему саммиту. Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать. В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось».

Глава Украины также сообщил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.

Киев, Иван Бабурин

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