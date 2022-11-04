ВСУ лишились цехов по сборке ракетных двигателей и снарядов к РСЗО

Воздушно-космические силы высокоточными ударами разбили цеха по сборке ракетных двигателей в Павлограде Днепропетровской области. Тем же оружием российские силы поразили три цеха харьковского завода «Коммунар», где производили снаряды к РСЗО, сообщает Минобороны РФ.

Также за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ и штаб подразделения иностранных наемников под Николаевым. Разбиты 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре склада боеприпасов ВСУ, а также живая сила и военная техника в 179 районах.

На Купянском направлении украинские силы рвались в Берестовое и Куземовку, российские артиллерия и армейская авиация отбросили их назад. Уничтожено более 110 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак». На Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишились 95 военных, десяти бронемашин.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ отбили атаки в направлении Площанки и Червонопоповки, ликвидировав более 90 украинских военных убитыми и 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронемашин.

«Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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