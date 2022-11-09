Атака на Снигиревку отбита, у ВСУ большие потери – власти Херсонской области

Украинские войска получили отпор при попытке атаковать населенный пункт Снигиревка в Херсонской области. У ВСУ крупные потери. Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«На Снегиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно. Нацисты понесли большие потери», – написал он.

Стремоусов добавил, что «на данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных».

Замгубернатора также отметил, что российские войска отбили попытки ВСУ прорвать российскую обороны на Херсонщине по всем направлениям. Он уточнил, что в наступлении украинских сил были задействованы иностранные наемники.

Поздно вечером 8 ноября Стремоусов сообщил, что украинская армия атаковала российские позиции в районе населенного пункта Снигиревка в Херсонской области. Он отметил, что ВС России удерживают линию обороны, там идет тяжелый бой. В наступлении участвуют польские и англоговорящие наемники, добавил Стремоусов.

Херсон, Наталья Петрова

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