Вооруженные Силы РФ отразили все попытки киевского режима наступать и отправку 12 диверсионных групп. За сутки ликвидированы более 350 украинских боевиков, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ВС РФ отбросили усиленный мотопехотный батальон ВСУ, прорывавшийся к Куземовке. Уничтожено более 60 украинских военных, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились до 100 военных и наемников, танка, боевой машины РСЗО «Град» двух бронемашин. Киевский режим пытался атаковать разом в сторону Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной, но украинские силы были отброшены к прежним позициям. Под российским огнем захлебнулась попытка ВСУ продвинуть две тактические группы к Червонопоповке и Стельмаховке.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 80 боевиков, танк, шесть боевых бронемашин. Двигавшиеся к Новомихайловке, Павловке и Времевке украинские подразделения были рассеяны.

На Николаево-Криворожском направлении российские силы нашли и не дали продвинуться в тыловые районы 12 диверсионно-разведывательным группам ВСУ. За сутки ВСУ лишилась 110 человек, восьми бронемашин. Попытки киевского режима атаковать в направлении Качкаровки, Пятихатки и Садков Херсонской области провалились.

Ранее днем в Бердянске Запорожской области предотвращен теракт на объекте энергетики. Злоумышленники планировали взорвать трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города и местные больницы.

Москва, Наталья Рязанова

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