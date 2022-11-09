ВС РФ уничтожили склад со снарядами к РСЗО HIMARS

Российские войска разбили склад боеприпасов ВСУ под Днепропетровском. Там хранились реактивные снаряды к переданным Киеву системам залпового огня HIMARS американского производства, РСЗО «Ольха» и артиллерийский боеприпас, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО перехватили 25 снарядом РСЗО HIMARS в Херсонской области и Луганской Народной Республике, два реактивных снаряда «Ольха» и три противорадиолокационные ракеты HARM. ПВО также уничтожила пять украинских беспилотников, а истребители ВКС России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в Херсонской области и Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181 районе», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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