Жена Арестовича заявила, что «экзорцизм» – не основная деятельность ее мужа

Жена советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Анастасия, в четверг, 10 ноября, заявила, что ее муж ранее занимался изгнанием бесов, но сейчас это не основная его деятельность, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос в интервью ютуб-блогерше Анне Олицкой, жена советника Офиса украинского президента сказала: «Я слышала от него эту историю. Она давняя, это начало его пути в этой области. Когда я ее услышала первый раз, я, конечно, расспрашивала... Сейчас это не его основная деятельность – изгнание бесов. Скажем, не такими методами».

Кроме того, Анастасия Арестович заявила, что не считает русский язык языком оккупантов.

«Я понимаю людей, у которых есть связь: русский язык – это язык оккупанта. У меня такой связи нет, это мой язык», – сказала жена Арестовича

Следует напомнить, что в июне текущего года в видеообращении Арестович заявлял, что слышит голоса, ставит диагнозы и лечит взглядом, а также подрабатывает экзорцистом.

В качестве доказательства Арестович рассказал, как «лечил» ребенка в одном из монастырей под Киевом.

«Четырехлетний ребенок выгибается и кричит так, что разбрасывает четырех здоровенных монахов, которые его пытаются удержать. Причем рев такой даже не медвежий, чисто демонский, сатанинский. Я сажусь, смотрю на него, я понимаю, что у мальчика подселение в чистом виде», – сообщил советник главы офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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